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В порту Стамбула затонул контейнеровоз с грузом

В настоящее время ведутся мероприятия по подъему контейнеров из воды.

Источник: Аргументы и факты

Контейнеровоз Amnah под флагом Коморских островов затонул в стамбульском порту Амбарлы. Об этом сообщило министерство транспорта Турции.

Судно, потеряв устойчивость, перевернулось и затонуло у причала. 15 членов экипажа были успешно спасены, никто не пострадал.

В настоящее время ведутся мероприятия по подъему контейнеров из воды, установлены боновые заграждения для предотвращения экологических последствий.

Ранее в акватории Керченского пролива потерпел бедствие танкер «Волгонефть». Во время шторма у него оторвало носовую часть. Также стало известно, что в этом же районе пострадало еще одно судно, экипаж которого насчитывал 14 человек.