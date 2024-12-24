В порту Стамбула затонул контейнеровоз с грузом

Контейнеровоз Amnah под флагом Коморских островов затонул в стамбульском порту Амбарлы. Об этом сообщило министерство транспорта Турции.
Судно, потеряв устойчивость, перевернулось и затонуло у причала. 15 членов экипажа были успешно спасены, никто не пострадал.
В настоящее время ведутся мероприятия по подъему контейнеров из воды, установлены боновые заграждения для предотвращения экологических последствий.
Ранее в акватории Керченского пролива потерпел бедствие танкер «Волгонефть». Во время шторма у него оторвало носовую часть. Также стало известно, что в этом же районе пострадало еще одно судно, экипаж которого насчитывал 14 человек.