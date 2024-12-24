Доктор подрался с таксистом в Павлодаре

Из материалов суда следует, что водитель немного проехал, остановился и, вытащив обидчика из автомобиля, ударил его в лицо. В ответ нетрезвый пассажир попытался пнуть оппонента в пах. Защищаясь, таксист отбился рукой и получил перелом шиловидного отростка правой локтевой кости со смещением.