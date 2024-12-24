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Суд рассмотрит дело Лазаревой об оправдании терроризма 24 декабря

Телеведущая может быть осуждена на срок до семи лет лишения свободы.

Источник: Аргументы и факты

Второй Западный окружной военный суд приступит к рассмотрению заочного уголовного дела, возбужденного против телеведущей Татьяны Лазаревой*. Об этом сообщает РИА Новости.

Лазареву обвиняют в оправдании терроризма. Заседание суда запланировано на 24 декабря. Ей вменяются действия, подпадающие под часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ, касающейся публичных обращений к террористической деятельности, её оправдания или пропаганды с использованием СМИ или интернета.

Телеведущая может быть осуждена на срок до семи лет лишения свободы. В настоящий момент Лазарева объявлена в международный розыск и уже заочно арестована.

Напомним, в августе 2023 года Лазарева в интервью на одном из видеохостингов заявляла о возможности проведения атак на города России с помощью беспилотников, что расценивается как оправдание терроризма. Ведущую заочно заключили под стражу и объявили в международный розыск.

* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.