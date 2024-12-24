Израиль впервые признал причастность к убийству лидера ХАМАС Хании

61-летний Яхья Синвар, занявший пост главы политбюро ХАМАС после гибели Хании, был одним из основателей группировки. Он погиб в городе Рафах секторе Газа от огнестрельного ранения в голову в середине октября. Израильские военные наткнулись на него случайно во время патрулирования, произошел бой. В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщали, что Синвар погиб после того, как танк выпустил снаряд по зданию, где он находился.