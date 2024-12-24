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Из батальона ВСУ за неделю дезертировали 22 солдата, сообщил пленный

ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. Из батальона 71-й отдельной егерской бригады ВСУ за неделю дезертировали 22 солдата, рассказал РИА Новости мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое в ДНР.

Источник: РИА "Новости"

Салия и всех новобранцев из-за плохой подготовки в учебной части после зачисления в 71-ю отдельную егерскую бригаду ВСУ отправили на неделю на повторное обучение на полигон.

«Не дали возможности отучиться полный курс, неделю, который обещали. И из-за того, что люди массово уходят в СЗЧ (Самовольное оставление части. — Прим. ред.), дезертируют из части, нас отправили на боевой выход раньше, чем планировалось. Мы слышали, как комбат жаловался, что за неделю у него в батальоне 22 человека отказника и СЗЧ, людьми отказывался выходить в полуокружение Трудовое на позицию», — рассказал собеседник агентства.