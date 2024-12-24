Полиция задержала женщину, запустившую фейерверк в банке Владивостока

Сотрудники правоохранительных органов во Владивостоке задержали женщину из-за инцидента в банке. Подробности сообщает УМВД России по Приморскому краю.
По данным ведомства, местная жительница подозревается в повреждении имущества банка с помощью фейерверка. Она зашла в одну из финансовых организаций и подожгла салют. Нарушительница порядка оперативно скрылась с места происшествия.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции по горячим следам задержали 50-летнюю жительницу Владивостока», — указано в сообщении.
В результате происшествия никто не пострадал. Женщину уже доставили в отдел полиции. Возможно возбуждение уголовного дела.
Ранее два случая поджогов банкоматов были зарегистрированы в Перми. В результате пожаров пострадали люди.