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Полиция задержала женщину, запустившую фейерверк в банке Владивостока

Местная жительница подозревается в повреждении имущества банка с помощью фейерверка.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники правоохранительных органов во Владивостоке задержали женщину из-за инцидента в банке. Подробности сообщает УМВД России по Приморскому краю.

По данным ведомства, местная жительница подозревается в повреждении имущества банка с помощью фейерверка. Она зашла в одну из финансовых организаций и подожгла салют. Нарушительница порядка оперативно скрылась с места происшествия.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции по горячим следам задержали 50-летнюю жительницу Владивостока», — указано в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. Женщину уже доставили в отдел полиции. Возможно возбуждение уголовного дела.

Ранее два случая поджогов банкоматов были зарегистрированы в Перми. В результате пожаров пострадали люди.