В Приморье дело отцеубийцы вскоре будет отправлено в суд

Ранее «АиФ-Приморье» писали, что трагедия разыгралась в селе Достоевка. Между обвиняемым и его отцом произошёл конфликт. Дождавшись, пока отец уснёт, Ярощук взял полено в гараже и нанёс спящему не менее трёх ударов по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте, не приходя в сознание.