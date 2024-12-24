В Приморье дело отцеубийцы вскоре будет отправлено в суд

Следственный комитет в Приморье завершил ознакомление с материалами уголовного дела Владислава Ярощука из Яковлевского района, обвиняемого в убийстве своего отца.
Преступление произошло одиннадцать лет назад, в мае 2013 года. Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за умышленное причинение смерти другому человеку.
Ранее «АиФ-Приморье» писали, что трагедия разыгралась в селе Достоевка. Между обвиняемым и его отцом произошёл конфликт. Дождавшись, пока отец уснёт, Ярощук взял полено в гараже и нанёс спящему не менее трёх ударов по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте, не приходя в сознание.
Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый инсценировал ограбление дома, а сам скрылся. Долгое время дело оставалось нераскрытым. Однако спустя восемь лет Ярощук поделился подробностями случившегося со своими знакомыми. Именно эти люди позже стали ключевыми свидетелями, которых удалось найти следователям совместно с сотрудниками МВД.
Как сообщает Telegram-канал «Следком Приморье», в рамках расследования с участием обвиняемого была проведена проверка показаний на месте преступления. Владислав Ярощук подробно рассказал о своих действиях и даже продемонстрировал их на криминалистическом манекене.
Расследование официально завершено, и дело готово к передаче в суд.