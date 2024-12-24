Пожарные спасли 13 человек при возгорании в гостинице во Владивостоке

«Пожарные МЧС России при помощи спасательных устройств вывели 13 человек из задымленных помещений. Ликвидировали на площади около 10 квадратных метров. Из-за воздействия опасных факторов пожара пострадал один человек, погибших нет», — говорится в сообщении.