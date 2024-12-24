Пожарные спасли 13 человек при возгорании в гостинице во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 24 дек — РИА Новости. Пожарные спасли 13 человек при возгорании в номере гостиницы во Владивостоке, пострадал один человек, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.
По данным главка МЧС, возгорание произошло утром во вторник в одном из гостевых номеров на втором этаже гостиницы на улице Пихтовая во Владивостоке.
«Пожарные МЧС России при помощи спасательных устройств вывели 13 человек из задымленных помещений. Ликвидировали на площади около 10 квадратных метров. Из-за воздействия опасных факторов пожара пострадал один человек, погибших нет», — говорится в сообщении.
По факту пожара проводится проверка.