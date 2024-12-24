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В ДТП на трассе в Приморье пострадали четыре человека

В Приморье на автодороге «Хабаровск — Владивосток — ст. Воздвиженка» произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Источник: Соцсети

Серьезная авария случилась в темное время суток в пасмурную погоду. По предварительной информации, водитель Toyota Prius, двигаясь в направлении Воздвиженки, не справился с управлением автомобиля, съехал с проезжей части и перевернулся.

В результате ДТП пострадали водитель иномарки и трое пассажиров. Всех их госпитализировали с различными травмами. В полиции также рассказали, что до приезда скорой неравнодушный автолюбитель, проезжавший мимо, оказал потерпевшим неотложную помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водителя проверяют на наличие опьянения. Расследование продолжается.