В ДТП на трассе в Приморье пострадали четыре человека

В результате ДТП пострадали водитель иномарки и трое пассажиров. Всех их госпитализировали с различными травмами. В полиции также рассказали, что до приезда скорой неравнодушный автолюбитель, проезжавший мимо, оказал потерпевшим неотложную помощь.