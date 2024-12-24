В ДТП на трассе в Приморье пострадали четыре человека

Серьезная авария случилась в темное время суток в пасмурную погоду. По предварительной информации, водитель Toyota Prius, двигаясь в направлении Воздвиженки, не справился с управлением автомобиля, съехал с проезжей части и перевернулся.
В результате ДТП пострадали водитель иномарки и трое пассажиров. Всех их госпитализировали с различными травмами. В полиции также рассказали, что до приезда скорой неравнодушный автолюбитель, проезжавший мимо, оказал потерпевшим неотложную помощь.
Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водителя проверяют на наличие опьянения. Расследование продолжается.