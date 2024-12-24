Автомобиль и поезд столкнулись на переезде в Хабаровском крае

Очередная авария на железнодорожном переезде произошла в Хабаровском крае. Во вторник, 24 декабря, столкнулись поезд и автомобиль. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Причиной ДТП стал выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом. Это случилось почти в восемь часов утра между станциями Джамку и Сектали Дальневосточной железной дороги.
«Водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — рассказали в ДВЖД.
К счастью, в аварии никто не пострадал. Схода вагонов не допущено, угрозы экологии тоже нет. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.
Представители Дальневосточной железной дороги призывают водителей быть бдительными при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.