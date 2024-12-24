Экс-чиновнику мэрии Хабаровска грозит срок за нападения бродячих собак

Сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершили расследование уголовного дела, которое завели на уже бывшего начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации столицы региона Василия Иванова по статье Уголовного кодекса «Халатность». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», разбирательство было инициировано в связи с некачественным отловом бродячих собак.
По информации пресс-службы ведомства, следователи установили, что городской чиновник заключил муниципальные контракты на обращение с бездомными животными, однако не обеспечил необходимый контроль за их исполнением. Отмечается, что в период с 2023 по 2024 год Василий Иванов обладал информацией о находящихся на территории Хабаровска более 1,4 тысячи безнадзорных собак и имеющихся свыше 2,7 тысяч обращений граждан по этому поводу. Кроме того, бюджет на отлов на 2023 год освоен не был вовсе.
— В ходе расследования уголовного дела было установлено, что у предпринимателя, с которым были заключены муниципальные контракты, был трудоустроен всего один работник на единственном автомобиле. Также в городе функционировал только один приют, отлов безнадзорных животных проводился несвоевременно, а стерилизованных животных не оценивали на агрессивность, — рассказали нашему корреспонденту в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Кроме того, больше двух миллионов рублей в рамках контрактов было передано предпринимателю за отлов кошек, которые явно не представляли угрозы для жизни и здоровья горожан. В итоге, по мнению следователей, все эти действия в совокупности привели к нападению бродячих собак на 35 жителей Хабаровска, из которых 8 — несовершеннолетние. Кроме того, 16 января 2024 года стая, которая состояла не менее чем из шести особей, в районе улиц Айвазовского, напали на мужчину, который от полученных повреждений скончался.
Отмечается, что в процессе разбирательств правоохранители допросили большое количество свидетелей и потерпевших. В рамках расследования проведены судебные экспертизы, изучены документы, изъятые как в администрации Хабаровска, так и у индивидуального предпринимателя, который должен был заниматься отловом.
— Руководством следственного управления инициировано проведение межведомственных совещаний, личных приемов граждан, что повлекло изменение регионального законодательства, усиление контроля уполномоченными органами за работой муниципалитета, открытие нового приюта для животных на большее число особей, увеличение суммы финансирования деятельности по обращению с животными без владельцев, — подчеркнули в ведомстве.
В настоящее время уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ передано в органы прокуратуры для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд. В качестве максимального наказания за такое преступление предусмотрено реальное лишение свободы на срок до пяти лет. Помимо этого, обвиняемому будет запрещено занимать определённые должности три года.