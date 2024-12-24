Экс-чиновнику мэрии Хабаровска грозит срок за нападения бродячих собак

Кроме того, больше двух миллионов рублей в рамках контрактов было передано предпринимателю за отлов кошек, которые явно не представляли угрозы для жизни и здоровья горожан. В итоге, по мнению следователей, все эти действия в совокупности привели к нападению бродячих собак на 35 жителей Хабаровска, из которых 8 — несовершеннолетние. Кроме того, 16 января 2024 года стая, которая состояла не менее чем из шести особей, в районе улиц Айвазовского, напали на мужчину, который от полученных повреждений скончался.