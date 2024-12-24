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16-летняя школьница пострадала в ДТП с лошадью в Иркутской области

«Шкода» перевернулась после наезда на труп лошади.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сразу два ДТП с одной и той же лошадью произошло вблизи поселка Усть-Ордынский. Известно, что утром, 24 декабря, 35-летняя женщина за рулем «Тойоты Премио» сбила лошадь. Скакун перебегал дорогу на 76 километре трассы «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово». Об этом сообщили в Госавтоинспекции и прокуратуре региона.

— Через несколько минут на труп животного находившийся на проезжей части совершил наезд 43-летний водитель, управлявший автомашиной «Skoda Rapid», от удара автомашину развернуло и произошло опрокидывание, — поделились инспекторы.

Как итог, 16-летняя пассажирка «Шкоды» оказалась в больнице. Школьница была пристегнута ремнем безопасности. Сейчас идет проверка. В прокуратуре Эхирит-Булагатского района ее ход и результаты взяли на контроль.