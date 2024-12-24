16-летняя школьница пострадала в ДТП с лошадью в Иркутской области

Сразу два ДТП с одной и той же лошадью произошло вблизи поселка Усть-Ордынский. Известно, что утром, 24 декабря, 35-летняя женщина за рулем «Тойоты Премио» сбила лошадь. Скакун перебегал дорогу на 76 километре трассы «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово». Об этом сообщили в Госавтоинспекции и прокуратуре региона.