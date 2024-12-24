Бабушка напилась и зарезала полуторагодовалого внука в Хабаровском крае

Трагедия произошла в апреле 2024 года в Николаевске-на-Амуре, когда 54-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире вместе с 1,5-годовалым внуком. После распития спиртных напитков она нанесла ребенку несколько ударов ножом в шею из чувства неприязни. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.