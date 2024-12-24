Бабушка напилась и зарезала полуторагодовалого внука в Хабаровском крае

В Хабаровском крае бабушка предстанет перед судом за убийство своего внука. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Трагедия произошла в апреле 2024 года в Николаевске-на-Амуре, когда 54-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире вместе с 1,5-годовалым внуком. После распития спиртных напитков она нанесла ребенку несколько ударов ножом в шею из чувства неприязни. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.
«Следственные органы провели все необходимые процессуальные действия, в том числе судебные экспертизы и допрос свидетелей, что позволило предъявить обвинение женщине по части 2 статьи 105 УК РФ “Убийство”», — прокомментировала старший помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО Дарья Артеменко.
После предъявления обвинения суд удовлетворил ходатайство следствия, и бабушка была заключена под стражу. Уголовное дело направлено в Хабаровский краевой суд для дальнейшего рассмотрения.