Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области после ДТП с лошадью госпитализировали девушку

Под Иркутском в результате ДТП с участием двух автомобилей и лошади получила травмы 16-летняя пассажирка. Девушка госпитализирована; животное погибло.

Источник: Российская газета

Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства автоаварии, которая произошла на 76-м километре дороги между Иркутском и Жигалово, недалеко от поселка Усть-Ордынский.

По предварительной информации, женщина за рулем Toyota Premio сбила лошадь, перебегавшую проезжую часть, а через несколько минут на труп животного наехала Skoda Rapid, которая после удара перевернулась, рассказали в ГИБДД.

Несовершеннолетняя пассажирка второй иномарки, не использовавшая ремень безопасности, с травмами доставлена в больницу.

Дорожная полиция проводит проверку. Ее поставила на контроль прокуратура.