В Иркутской области после ДТП с лошадью госпитализировали девушку

Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства автоаварии, которая произошла на 76-м километре дороги между Иркутском и Жигалово, недалеко от поселка Усть-Ордынский.
По предварительной информации, женщина за рулем Toyota Premio сбила лошадь, перебегавшую проезжую часть, а через несколько минут на труп животного наехала Skoda Rapid, которая после удара перевернулась, рассказали в ГИБДД.
Несовершеннолетняя пассажирка второй иномарки, не использовавшая ремень безопасности, с травмами доставлена в больницу.
Дорожная полиция проводит проверку. Ее поставила на контроль прокуратура.