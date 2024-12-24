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Der Spiegel: в машине совершившего теракт на ярмарке в ФРГ нашли завещание

50-летний мужчина арестован.

Следователи обнаружили завещание в автомобиле BMW беженца из Саудовской Аравии, совершившего наезд на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге, пишет Der Spiegel.

В документе сказано, что «все активы мужчины после его смерти должны перейти Германскому обществу Красного Креста». При этом, по данным издания, «никаких политических посланий в завещании обнаружено не было».

В публикации также говорится, что фигурант арендовал BMW в декабре текущего года. Кроме того, незадолго до происшествия он дал интервью антиисламскому американскому блогу из гостиницы в Магдебурге.

В ходе беседе он «восторженно» говорил об американском бизнесмене Илоне Маске, а также утверждал, что власти ФРГ «впускают в страну исламистов из САР, желая разрушить жизни бывших мусульман Саудовской Аравии».

Ранее сообщалось, что в ФРГ мужчина въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки. Погибли несколько человек, ещё свыше 200 человек получили травмы.

Подозреваемым является 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. Он был задержан и объяснил атаку «плохим обращением с беженцами». Власти назвали случившееся терактом.