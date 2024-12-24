В Хабаровском крае пенсионерку загрызла стая бродячих собак

В Хабаровском крае стая бродячих собак насмерть загрызла пожилую женщину. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент случился рано утром в посёлке Октябрьский Ванинского района, когда пенсионерка направлялась к колонке за водой. Бездомные собаки напали на неё недалеко от её дома на улице Центральной.
От полученных травм и укусов женщина скончалась. Её тело было обнаружено соседями, которые вызвали полицию. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия, а местная прокуратура проводит проверку.
Ранее сообщалось о нападении собаки во Владикавказе. Там бездомное животное набросилось на нескольких студентов Северо-Осетинской медицинской академии прямо во время лекции, забежав в аудиторию. Пострадавшие были госпитализированы.