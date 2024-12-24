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Израиль атаковал больницу в Газе с помощью начинённых взрывчаткой роботов

Пострадали не менее 20 человек.

Источник: Аргументы и факты

Израильские военные нанесли удар по медучреждению на севере сектора Газа при помощи роботов, начинённых взрывчаткой роботов, сообщает Al Jazeera.

По данным телеканала, пострадали не менее 20 человек. Речь идёт о больнице Камаль Адван. Травмы получили и пациенты, и сотрудники медучреждения.

«Израильские силы взорвали набитых взрывчаткой роботов возле больницы Камаль Адван, в результате чего по меньшей мере 20 пациентов и сотрудников получили ранения», — говорится в материале.

Директор медучреждения Хуссам Абу Сафия заявил, что два военных робота взорвались «близко к больнице».

В публикации также сообщается, что ЦАХАЛ использует танки и беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов по больнице. В настоящее время в медучреждении находятся 400 гражданских лиц, в том числе новорождённые в инкубаторах.

Ранее сообщалось, что при ударе Израиля по жилым домам в Газе погибли свыше 60 человек.