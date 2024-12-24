В Киренске осужден фермер, обманувший Минсоцразвития Иркутской области

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, судили хитрого мужчину по статье о мошенничестве при получении выплат. В течение двух лет фермер предоставлял в управление соцзащиты «документы, содержащие недостоверные сведения о составе семьи и якобы проживании с престарелой матерью, а также о планируемых тратах на приобретение техники и запасных частей для осуществления предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства».
«После заключения социального контракта осужденному из регионального бюджета выделена социальная выплата в размере 280 тысяч рублей, из которых 30 тысяч рублей для прохождения обучения».
Получив деньги, мужчина их быстренько потратил на совсем другие цели. А к отчету приколол «подложные расписки от жителей района о якобы реализации ему заявленных в документах запасных частей к сельскохозяйственной технике».
Судом это было расценено как нанесение региональному министерству социального развития, опеки и попечительства ущерба в крупном размере. Несмотря на железобетонные улики, мужчина вину свою в обмане признал только частично.
Теперь ему предстоит выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.
К слову, напомним, что в Иркутске сейчас ждет суда 25-летний горожанин, не по назначению истративший деньги соцконтракта.