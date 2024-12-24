В Киренске осужден фермер, обманувший Минсоцразвития Иркутской области

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, судили хитрого мужчину по статье о мошенничестве при получении выплат. В течение двух лет фермер предоставлял в управление соцзащиты «документы, содержащие недостоверные сведения о составе семьи и якобы проживании с престарелой матерью, а также о планируемых тратах на приобретение техники и запасных частей для осуществления предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства».