«Угрожали насилием и порчей имущества»: банду «чёрных» риелторов осудили в Красноярске

Организатором преступной схемы был 43-летний местный житель. В апреле 2014 года он предложил двум знакомым быстрый способ заработать и отнять жилье у людей, находящихся в сложном материальном положении.
Как рассказали в прокуратуре, зачинщик приобретал доли в проблемных квартирах, а сообщники предлагали собственникам других долей заключить сделку о продаже на невыгодных условиях. Когда они выражали сомнения или отказывались передавать свое жилье за бесценок, в действие приводился запасной план — психологическое давление на жертв, угрозы и причинение физической боли. Если пострадавшие продолжали стоять на своем, мужчины переходили к более жестким мерам воздействия — проникали в их комнаты, ломали двери, уничтожали мебель и другие предметы интерьера, выводили из строя сантехнику, тем самым делая жизнь хозяев жилья практически невозможной.
«В ответ на отказ он дал своему сообщнику указание сорвать ковер со стены, перевернуть диван в зале и две кровати, сдернуть гардины и шторы с окон, разбить унитаз. Затем риелтор положил на стол пистолет, надел кастет и снова предложил мне продать ⅓ доли», — рассказала одна из жертв.
Преступная деятельность продолжалась 10 лет, за это время пострадавшими стали 12 человек.
Одного из красноярцев «чёрные» риелторы убедили продать треть квартиры за 400 тыс. рублей, а в договоре купли-продажи указали, что передали ему 1,5 млн рублей. Боясь оказаться снова избитым, мужчина подписал все необходимые бумаги и остался на улице.
Вину подельники не признали. Один из них, заявляя о своей непричастности к преступлению, пояснил следующее: «Была отработана схема, которая заключалась в том, что сначала переговоры вел “злой” мужчина, а потом к ним присоединялся “добрый”, который предлагал собственникам мирно договориться».
Суд признал мужчин виновными по трем статьям УК РФ: принуждение к совершению сделки, грабеж и умышленное повреждение чужого имущества. Организатора приговорил к 7 годам колонии общего режима, двух исполнителей — к 6 и 3 годам соответственно.