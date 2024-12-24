«Угрожали насилием и порчей имущества»: банду «чёрных» риелторов осудили в Красноярске

Как рассказали в прокуратуре, зачинщик приобретал доли в проблемных квартирах, а сообщники предлагали собственникам других долей заключить сделку о продаже на невыгодных условиях. Когда они выражали сомнения или отказывались передавать свое жилье за бесценок, в действие приводился запасной план — психологическое давление на жертв, угрозы и причинение физической боли. Если пострадавшие продолжали стоять на своем, мужчины переходили к более жестким мерам воздействия — проникали в их комнаты, ломали двери, уничтожали мебель и другие предметы интерьера, выводили из строя сантехнику, тем самым делая жизнь хозяев жилья практически невозможной.