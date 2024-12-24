Уфимец, ставший жертвой мошенников, поджег отделение почты

В Уфе задержали поджигателя отделения «Почты России» на улице Менделеева. Пожар там произошел в минувшие выходные. Прибывшие на место происшествия полицейские сразу установили, что возгорание носит криминальный характер, сообщили в МВД по РБ.
Подозреваемого установили и задержали сотрудники ведомства вместе с коллегами из взаимодействующих ведомств при силовой поддержке Росгвардии. Им оказался 27-летний уфимец, который признался в совершении преступления.
Он рассказал правоохранителям, что в августе мошенники обманом убедили его перевести им более 10 миллионов рублей. Через несколько месяцев ему снова позвонили неизвестные и представились сотрудниками ФСБ. Они убедили его совершить преступление и тогда уфимец якобы сможет вернуть свои деньги.
«По указанию третьих лиц он приобрел необходимые предметы и вещества и изготовил у себя дома горючую смесь. По факту умышленного уничтожения чужого имущества, совершенного общеопасным способом, возбуждено уголовное дело. Обвиняемого арестовали», — добавили в МВД.