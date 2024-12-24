Уфимец, ставший жертвой мошенников, поджег отделение почты

Он рассказал правоохранителям, что в августе мошенники обманом убедили его перевести им более 10 миллионов рублей. Через несколько месяцев ему снова позвонили неизвестные и представились сотрудниками ФСБ. Они убедили его совершить преступление и тогда уфимец якобы сможет вернуть свои деньги.