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Жертвой пожара в Башкирии стал пожилой мужчина, инвалид I группы

В жилом доме села Кызыл-Юлдуз Благоварского района Башкирии сегодня ночью произошел пожар, в огне которого погиб 64-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Источник: МЧС Башкортостан

«К сожалению, в ходе тушения обнаружен погибший мужчина, инвалид I группы. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России. Ему предстоит установить все обстоятельства произошедшего», — добавили спасатели.

пожары
МЧС