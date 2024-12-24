Пьяный житель Новосибирской области выстрелил соседской собаке в глаз

В Мошковском районе Новосибирской области пьяный мужчина выстрелил соседской собаке в глаз. В настоящее время животное старают спасти волонтёры и ветеринары. Историю рассказали в сообществе «animal_nsk — Спасение, помощь, защита животных» во «ВКонтакте».
По словам зоозащитников, собака сидела на цепи в частном доме. Неделю назад её ранил местный житель. Глаз животного кровоточил и отекал.
«Хозяевам этой собачульки глубоко наплевать на собаку, а вот на собутыльника, который разгуливает пьяный по деревне с оружием, нет. “Сдавать” его не будут», — говорится в публикации сообщества.
Отмечается, что об этом волонтёрам сообщил ребёнок хозяев животного. Он попросил помочь и не возвращать собаку обратно, а найти добрую семью. Специалисты стараются спасти несчастной собаке глаз.
«Хочется этому парнишке просто сказать СПАСИБО и исполнить его желание — помочь этой собаке», — говорится в публикации сообщества.