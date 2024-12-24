Житель Кемерово, устроивший стрельбу на пляже, пойдет под суд

«По данным следствия, вечером 24 июня 2024 года фигурант, находясь на пляже вблизи озера “Красное” областного центра, не обращая внимания на большое количество отдыхающих, включая несовершеннолетних подростков и малолетних детей, воспользовавшись конфликтной ситуацией между ранее незнакомыми ему гражданами, произвел из имеющегося при себе травматического пистолета не менее четырех прицельных выстрелов в сторону находящихся в непосредственной близости от него людей. В результате своих действий причинил трем из отдыхающих ранения, с которыми они были доставлены в медицинское учреждение, где им своевременно оказана медицинская помощь», — сообщает ведомство.