Глава СК Бастрыкин хочет узнать, почему в Челябинске маршрутка вылетела с дороги

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался обстоятельствами ДТП в Челябинске. После аварии следователи проводят проверку. Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе и результатах их работы.
Напомним, 23 декабря маршрутка не вписалась в поворот на пересечении улиц Братьев Кашириных и 40 лет Победы. Микроавтобус пересек тротуар и затормозил только на заснеженном газоне.
В Госавтоинспекции рассказали, что водитель не справился с управлением. Ни пешеходы, ни пассажиры не пострадали.