Spiegel: в машине наехавшего на толпу на ярмарке в Магдебурге нашли завещание

В результате наезда на пешеходов на рождественской ярмарке 20 декабря погибли четыре женщины, ребенок, пострадали около 200 человек. На следующий день прошло траурное мероприятие в память о жертвах. Предполагаемый виновник произошедшего — 50-летний Талеб аль-Абдулмохсен — находился под воздействием наркотических веществ. Он приехал в Германию в 2006 году, работал психиатром и активно вел соцсети, где часто критиковал ислам. Как писал Der Spiegel, в Саудовской Аравии он обвинялся в работорговле.