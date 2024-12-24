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Spiegel: в машине наехавшего на толпу на ярмарке в Магдебурге нашли завещание

Следователи обнаружили в автомобиле подозреваемого в наезде на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге завещание. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel. Составитель документа пожелал, чтобы все его имущество перешло Немецкому комитету Красного Креста. Политических мотивов в завещании не найдено.

Источник: Reuters

В статье отмечено, что подозреваемый арендовал автомобиль за неделю до инцидента, который власти назвали терактом. Позднее, как указано в материале, мужчина дал интервью американскому антиисламскому блогу, где восторженно высказывался о предпринимателе Илоне Маске и конспирологе Алексе Джонсе.

В результате наезда на пешеходов на рождественской ярмарке 20 декабря погибли четыре женщины, ребенок, пострадали около 200 человек. На следующий день прошло траурное мероприятие в память о жертвах. Предполагаемый виновник произошедшего — 50-летний Талеб аль-Абдулмохсен — находился под воздействием наркотических веществ. Он приехал в Германию в 2006 году, работал психиатром и активно вел соцсети, где часто критиковал ислам. Как писал Der Spiegel, в Саудовской Аравии он обвинялся в работорговле.