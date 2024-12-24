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Транспортная прокуратура заинтересовалась гибелью лисы в пермском аэропорту

Самолет сбил животное при посадке 20 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Пермская транспортная прокуратура внесла представление руководителю оператора аэродрома «Большое Савино» после гибели лисы при посадке самолета. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, авиаинцидент произошел 20 декабря. Лисица попала под самолет на взлетно-посадочной полосе. На пробеге после посадки экипаж воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту Шереметьево — Пермь, доложил о столкновении с животным. При осмотре места происшествия в районе взлетно-посадочной полосы обнаружили тушку лисы.

По факту столкновения самолета с диким животным транспортная прокуратура провела проверку. По мнению надзорного органа, оператор аэродрома не организовал все необходимые мероприятия, чтобы свести к минимуму подобные ситуации. Принятие мер по предотвращению гибели животных регулируется ст. 28 ФЗ «О животном мире».

Прокуратура