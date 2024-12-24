Транспортная прокуратура заинтересовалась гибелью лисы в пермском аэропорту

Напомним, авиаинцидент произошел 20 декабря. Лисица попала под самолет на взлетно-посадочной полосе. На пробеге после посадки экипаж воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту Шереметьево — Пермь, доложил о столкновении с животным. При осмотре места происшествия в районе взлетно-посадочной полосы обнаружили тушку лисы.