Транспортная прокуратура заинтересовалась гибелью лисы в пермском аэропорту

Пермская транспортная прокуратура внесла представление руководителю оператора аэродрома «Большое Савино» после гибели лисы при посадке самолета. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Напомним, авиаинцидент произошел 20 декабря. Лисица попала под самолет на взлетно-посадочной полосе. На пробеге после посадки экипаж воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту Шереметьево — Пермь, доложил о столкновении с животным. При осмотре места происшествия в районе взлетно-посадочной полосы обнаружили тушку лисы.
По факту столкновения самолета с диким животным транспортная прокуратура провела проверку. По мнению надзорного органа, оператор аэродрома не организовал все необходимые мероприятия, чтобы свести к минимуму подобные ситуации. Принятие мер по предотвращению гибели животных регулируется ст. 28 ФЗ «О животном мире».