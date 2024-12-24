Минивэн влетел в фуру на Толмачёвском шоссе в Новосибирске

На Толмачёвском шоссе произошло столкновение между фурой и минивэном, сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».
На трассе произошла авария, когда фура вылетела в кювет. По словам очевидца, водитель грузовика выезжал со складов и собирался повернуть налево в сторону порта. Однако из-за плохого освещения водитель минивэна не успел оттормозиться и столкнулся с фурой.
В результате инцидента движение на Толмачевском шоссе оказалось парализовано, и автомобилисты были вынуждены искать альтернативные пути, объезжая пробку по обочине.
На данный момент информации о пострадавших не поступало.