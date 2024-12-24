Минивэн влетел в фуру на Толмачёвском шоссе в Новосибирске

На трассе произошла авария, когда фура вылетела в кювет. По словам очевидца, водитель грузовика выезжал со складов и собирался повернуть налево в сторону порта. Однако из-за плохого освещения водитель минивэна не успел оттормозиться и столкнулся с фурой.