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Минивэн влетел в фуру на Толмачёвском шоссе в Новосибирске

В результате инцидента движение на Толмачёвском шоссе оказалось парализовано.

Источник: Соцсети

На Толмачёвском шоссе произошло столкновение между фурой и минивэном, сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».

На трассе произошла авария, когда фура вылетела в кювет. По словам очевидца, водитель грузовика выезжал со складов и собирался повернуть налево в сторону порта. Однако из-за плохого освещения водитель минивэна не успел оттормозиться и столкнулся с фурой.

В результате инцидента движение на Толмачевском шоссе оказалось парализовано, и автомобилисты были вынуждены искать альтернативные пути, объезжая пробку по обочине.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.