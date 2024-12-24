Суд в Новосибирске вынес приговор за хищение 10 миллионов рублей

Следствием установлено, что обвиняемый заключал фиктивные договоры на оказание транспортных услуг, через которые выводил средства компании на собственные нужды. Несмотря на представленные доказательства, свою вину в совершении преступления подсудимый не признал. Тем не менее, он частично возместил ущерб на сумму 3,9 миллиона рублей.