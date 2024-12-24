Суд в Новосибирске вынес приговор за хищение 10 миллионов рублей

Ленинский районный суд Новосибирска завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 38-летнего бывшего управляющего ООО, обвиняемого в крупном мошенничестве. По данным пресс-службы прокуратуры, мужчина, используя своё служебное положение, похитил у организации более 10 миллионов рублей.
Следствием установлено, что обвиняемый заключал фиктивные договоры на оказание транспортных услуг, через которые выводил средства компании на собственные нужды. Несмотря на представленные доказательства, свою вину в совершении преступления подсудимый не признал. Тем не менее, он частично возместил ущерб на сумму 3,9 миллиона рублей.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 4 годам лишения свободы условно. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны, постановив взыскать с осужденного оставшиеся 6,4 миллиона рублей.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что новосибирцы чаще других россиян мошенничают с ОСАГО.