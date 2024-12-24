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В Абакане задержали начальника сборочного цеха после взрыва на заводе

КРАСНОЯРСК, 24 дек — РИА Новости. Начальник сборочного цеха ООО «Корпорация Лесмаш» задержан после взрыва на территории бывшего завода в Абакане, где погибли два человека и еще четверо пострадали, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Источник: Агентство «Москва»

Глава Хакасии Валентин Коновалов сообщал, что в понедельник произошел взрыв на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода. Вероятная причина — нарушение техники безопасности. В пресс-службе правительства Хакасии уточнили РИА Новости, что погибли два человека, еще четверо пострадали. Замглавы Хакасии Юрий Курлаев сообщил, что причиной ЧП стал взрыв емкости при опрессовке, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Следственные органы региона завели уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении газоопасных работ. По данным регионального СК, 23 декабря сотрудники ООО «Корпорация Лесмаш» проводили газосварочные работы в арендованном цеху завода. Во время сварки резервуара для воды произошел взрыв, в результате которого погибли двое мужчин, еще несколько сотрудников получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.

«В результате нарушения правил безопасности и требований охраны труда при производстве работ начальником сборочного цеха ООО “Корпорация Лесмаш”, а также иными неустановленными лицами из числа руководства ООО “Корпорация Лесмаш” на месте происшествия скончались двое работников предприятия, четверо госпитализированы. Начальник сборочного цеха ООО “Корпорация Лесмаш” задержан, с ним проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас следователи решают вопрос об избрании ему меры пресечения.