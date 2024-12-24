В Абакане задержали начальника сборочного цеха после взрыва на заводе

Глава Хакасии Валентин Коновалов сообщал, что в понедельник произошел взрыв на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода. Вероятная причина — нарушение техники безопасности. В пресс-службе правительства Хакасии уточнили РИА Новости, что погибли два человека, еще четверо пострадали. Замглавы Хакасии Юрий Курлаев сообщил, что причиной ЧП стал взрыв емкости при опрессовке, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Следственные органы региона завели уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении газоопасных работ. По данным регионального СК, 23 декабря сотрудники ООО «Корпорация Лесмаш» проводили газосварочные работы в арендованном цеху завода. Во время сварки резервуара для воды произошел взрыв, в результате которого погибли двое мужчин, еще несколько сотрудников получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.
«В результате нарушения правил безопасности и требований охраны труда при производстве работ начальником сборочного цеха ООО “Корпорация Лесмаш”, а также иными неустановленными лицами из числа руководства ООО “Корпорация Лесмаш” на месте происшествия скончались двое работников предприятия, четверо госпитализированы. Начальник сборочного цеха ООО “Корпорация Лесмаш” задержан, с ним проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас следователи решают вопрос об избрании ему меры пресечения.