В Новосибирске отключили отопление в 32 зданиях

В Новосибирске 24 декабря из-за плановых работ отключили отопление в 32 зданиях. Информация об этом появилась на сайте систем жизнеобеспечения города.
Так, в Калининском районе без тепла остались 14 объектов на Олеко Дундича и Учительской. В контур отключения попали не только жилые дома, но и детская городская поликлиника № 3. Энергетики будут устранять дефект на теплосети до 16:00.
В Железнодорожном районе тепла не будет до 16:00 в 6 объектах на Комсомольском проспекте. И до 20:00 на Ленина и Урицкого.
Также под отключения попали еще 6 домов на Добролюбова в Октябрьском районе. Отопление вернут ближе к 15:00.
В Советском районе тепла нет в 5 зданиях, расположенных на проспекте Академика Лаврентьева. Дефект устранят к 17:00.
И 1 объект в Заельцовском районе на улице Перевозчикова остался без отопления до 16:00.
Арина ВЛАСЕНКО.