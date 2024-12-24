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В Новосибирске отключили отопление в 32 зданиях

Без тепла осталась детская поликлиника.

Источник: AP 2024

В Новосибирске 24 декабря из-за плановых работ отключили отопление в 32 зданиях. Информация об этом появилась на сайте систем жизнеобеспечения города.

Так, в Калининском районе без тепла остались 14 объектов на Олеко Дундича и Учительской. В контур отключения попали не только жилые дома, но и детская городская поликлиника № 3. Энергетики будут устранять дефект на теплосети до 16:00.

В Железнодорожном районе тепла не будет до 16:00 в 6 объектах на Комсомольском проспекте. И до 20:00 на Ленина и Урицкого.

Также под отключения попали еще 6 домов на Добролюбова в Октябрьском районе. Отопление вернут ближе к 15:00.

В Советском районе тепла нет в 5 зданиях, расположенных на проспекте Академика Лаврентьева. Дефект устранят к 17:00.

И 1 объект в Заельцовском районе на улице Перевозчикова остался без отопления до 16:00.

Арина ВЛАСЕНКО.

ЖКХ