Женщина погибла, трое детей в больнице: подробности ДТП под Иркутском

«42-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля “Тойота Ист”, следуя со стороны поселка Плишкино в направлении Иркутска, в районе ООТ “Поворот на Славный” не справилась с управлением, допустила наезд на световую опору и съехала с проезжей части. В результате ДТП автоледи скончалась на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Троих несовершеннолетних пассажиров, находившихся в салоне иномарки, доставили с травмами в детскую больницу».