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Женщина погибла, трое детей в больнице: подробности ДТП под Иркутском

Автоавария в Иркутске унесла жизнь 42-летней женщины-водителя. Трое детей-пассажиров иномарки с травмами доставлены в больницу, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: УГИБДД РФ по Иркутской области

Как уточнили в пресс-службе МВД по Иркутской области, ДТП произошло 23 декабря на пятом километре Плишкинского тракта, вблизи микрорайона Славный:

«42-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля “Тойота Ист”, следуя со стороны поселка Плишкино в направлении Иркутска, в районе ООТ “Поворот на Славный” не справилась с управлением, допустила наезд на световую опору и съехала с проезжей части. В результате ДТП автоледи скончалась на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Троих несовершеннолетних пассажиров, находившихся в салоне иномарки, доставили с травмами в детскую больницу».

Согласно выводам экспертов, причиной смертельного ДТП могло стать «несоответствие скорости установленным условиям движения».

К слову, напомним, в тот же день 16-летняя девочка пострадала на дороге в Усть-Ордынском.