Подозреваемая в поджоге банка в Приморье действовала по указанию мошенников

ВЛАДИВОСТОК, 24 дек — РИА Новости. Женщина, которая подозревается в поджоге фейерверка в отделении банка во Владивостоке, действовала по указке телефонных мошенников, которые до этого выманили у нее более 2,5 миллиона рублей, сообщает полиция Приморья.
Во вторник УМВД России по Приморскому краю сообщило о задержании 50-летней женщины по подозрению в поджоге фейерверка в помещение банка, расположенного в районе улицы Алеутской во Владивостоке вечером в понедельник.
«Злоумышленница доставлена в отдел полиции, где дала признательные показания, пояснив, что попалась на уловки мошенников, представившихся специалистами Росфинмониторинга, и действовала по их инструкции. Мошенники уговорили женщину принять участие в “спецоперации” по задержанию нечистых на руку работников финансового учреждения, сообщив, что именно из-за них она лишилась денежных средств. Причиненный ей ущерб превысил 2,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении краевой полиции.
Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества совершенное, путем поджога».