AP: в США отозвали апелляцию на решение суда по делу Болдуина

В июле суд в штате Нью-Мексико прекратил дело против Болдуина, которого привлекали по обвинению в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс во время подготовки к съемкам фильма «Раст» в 2021 году. В сентябре агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на документы суда передавало, что американская прокуратура обратилась в суд с просьбой пересмотреть решение прекратить разбирательство в отношении Болдуина.