Уфимский диетолог Ялалова перечислила тех, кому нельзя есть мандарины

Стало известно, кому стоит воздержаться от употребления мандаринов. По словам главного внештатного диетолога Минздрава Башкирии Рушании Ялаловой, ставшие символом Нового года фрукты полезны не для всех: трем категориям людей их стоит избегать.
Первыми списки оказались аллергики. Также мандарины нельзя есть людям с заболеваниями пищеварительного тракта. Цитрусы могут усилить симптомы желудочных расстройств.
Нежелательные последствия для здоровья после употребления мандаринов также могут возникнуть у беременных женщин: эти плоды стоит есть осторожно и в малом количестве, а лучше и вовсе воздержаться.
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