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Уфимский диетолог Ялалова перечислила тех, кому нельзя есть мандарины

Диетолог Ялалова объяснила, кому стоит отказаться от мандаринов.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, кому стоит воздержаться от употребления мандаринов. По словам главного внештатного диетолога Минздрава Башкирии Рушании Ялаловой, ставшие символом Нового года фрукты полезны не для всех: трем категориям людей их стоит избегать.

Первыми списки оказались аллергики. Также мандарины нельзя есть людям с заболеваниями пищеварительного тракта. Цитрусы могут усилить симптомы желудочных расстройств.

Нежелательные последствия для здоровья после употребления мандаринов также могут возникнуть у беременных женщин: эти плоды стоит есть осторожно и в малом количестве, а лучше и вовсе воздержаться.

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