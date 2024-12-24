На Камчатке осудили экс-руководителей энергокомпаний за мошенничество

«Окончено судебное следствие по обвинению бывшего гендиректора АО “Корякэнерго” Евгения Кондращенко. По мнению защиты, судебное следствие ограничилось допросом небольшой части свидетелей из заявленных обвинением, но и те, что были допрошены, не подтверждают версию, изложенную в обвинительном заключении. Несмотря на требования защиты, ключевые свидетели и специалисты, способные предоставить достоверные данные и дать пояснение по материалам дела, в суд так и не были вызваны. Защита, конечно, надеялась на оправдание, что в сложившемся процессе казалось фантастикой. Защита намерена добиваться справедливости до последнего», — сообщила Пономарева.