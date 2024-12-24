На Камчатке осудили экс-руководителей энергокомпаний за мошенничество

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 дек — РИА Новости️. Суд на Камчатке вынес приговор в отношении двух бывших руководителей предприятий в сфере энергетики, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СК России по Камчатскому краю.
«Суд установил, что в период с 2015 по 2017 год фигуранты, один из которых являлся собственником и руководителем энергогенерирующей компании полуострова, а другой занимал должность генерального директора коммерческой структуры, действуя в составе организованной преступной группы, совместно с другим ее участником осуществили хищение бюджетных средств в виде субсидии, выделяемой для осуществления регулируемых видов деятельности. В результате их преступной деятельности в общей сумме бюджету Камчатского края причинен ущерб более 264 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
В прокуратуре региона отметили, что предприятия, которыми руководили обвиняемые, занимались обеспечением поставок топлива в северные районы Камчатки. Фигуранты через подставные фирмы по разработанной ими схеме искусственно наращивали стоимость приобретенного топлива у его непосредственного производителя. Между тем, как сообщила РИА Новости адвокат одного из подсудимых Елена Пономарева, защита намерена добиться пересмотра приговора.
«Окончено судебное следствие по обвинению бывшего гендиректора АО “Корякэнерго” Евгения Кондращенко. По мнению защиты, судебное следствие ограничилось допросом небольшой части свидетелей из заявленных обвинением, но и те, что были допрошены, не подтверждают версию, изложенную в обвинительном заключении. Несмотря на требования защиты, ключевые свидетели и специалисты, способные предоставить достоверные данные и дать пояснение по материалам дела, в суд так и не были вызваны. Защита, конечно, надеялась на оправдание, что в сложившемся процессе казалось фантастикой. Защита намерена добиваться справедливости до последнего», — сообщила Пономарева.
Семидесятишестилетнему бывшему руководителю акционерного общества назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере один миллион рублей. Соучастнику, 60-летнему гендиректору аффилированной фирмы, пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 750 тысяч рублей. На имущество осужденных в целях обеспечения иска наложен арест.