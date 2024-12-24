Количество отравившихся в санатории под Омском увеличилось до 35

В связи с отравлениями возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности для здоровья людей. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начальнику регионального управления следкома Виталию Батищеву предоставить обновленную информацию о ходе и результатах расследования. Это связано с увеличением числа пострадавших. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.