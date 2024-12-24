Количество отравившихся в санатории под Омском увеличилось до 35

На базе отдыха под Омском произошла вспышка кишечной инфекции. Количество отравившихся увеличилось до 35 человек. Об этом сообщает ТАСС.
Из них 15 человек были госпитализированы, включая четырёх детей, а 20 получили амбулаторное лечение. Ранее сообщалось о 27 пострадавших.
Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарных норм в ресторане санатория. Более того, у пяти сотрудников нашли норовирус.
В связи с отравлениями возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности для здоровья людей. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начальнику регионального управления следкома Виталию Батищеву предоставить обновленную информацию о ходе и результатах расследования. Это связано с увеличением числа пострадавших. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, что о массовом отравлении на базе отдыха стало известно 18 декабря. Прокуратура начала проверку после того, как несколько посетителей базы отдыха, включая двоих детей, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления.