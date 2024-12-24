В Находке мужчина напал на полицейских с ножом и был смертельно ранен

В Находке инцидент с вооружённым нападением местного жителя на сотрудников полиции закончился трагично, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Отмечается, что ночью 23 декабря 52-летняя женщина сообщила в дежурную часть ОМВД России по Находке о неадекватном поведении своего 32-летнего сына в доме на улице Свердлова.
Прибывшие на место полицейские столкнулись с агрессивным мужчиной, вооружённым ножом. Он проигнорировал их требования прекратить противоправные действия и нанёс одному из сотрудников ножевое ранение в бедро. Полицейские были вынуждены применить табельное оружие. Один из них сделал предупредительный выстрел, а затем выстрелил в сторону нападавшего, ранив его в ногу.
«Незамедлительно полицейские оказали гражданину первую медпомощь и вызвали бригаду СМП. 32-летний мужчина скончался по пути в медицинское учреждение», — сообщили в полиции.
Собранные по факту произошедшего материалы переданы в следственный комитет для дальнейшего разбирательства. На месте проводятся проверки, направленные на установление всех обстоятельств инцидента.
Пострадавший прапорщик полиции получил медицинскую помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Напомним, в Приморье утверждено обвинительное заключение по делу жителя села Душкино, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Согласно материалам дела, в декабре 2023 года мужчина, находясь возле дома на улице Ватутина, совершил выстрел из ружья в полицейского. Нападение произошло в момент, когда сотрудники правоохранительных органов пытались пресечь его противоправные действия. В результате выстрела полицейский получил огнестрельное ранение в область лица.