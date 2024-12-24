В Находке мужчина напал на полицейских с ножом и был смертельно ранен

Прибывшие на место полицейские столкнулись с агрессивным мужчиной, вооружённым ножом. Он проигнорировал их требования прекратить противоправные действия и нанёс одному из сотрудников ножевое ранение в бедро. Полицейские были вынуждены применить табельное оружие. Один из них сделал предупредительный выстрел, а затем выстрелил в сторону нападавшего, ранив его в ногу.