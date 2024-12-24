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В ночном пожаре в Башкирии погиб мужчина с инвалидностью

Жертвой пожара в Башкирии стал пожилой мужчина-инвалид.

Источник: Комсомольская правда

Очередной смертельный пожар произошел в Башкирии. На этот раз трагедия унесла жизнь мужчины из села Кызыл Юлдуз Благоварского района.

Как рассказали в МЧС республики, огонь вспыхнул глубокой ночью. В пожаре погиб 64-летний сельчанин, имевший первую группу инвалидности. Его тело лежало внутри сгоревшего дома.

— Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России. Ему предстоит установить все обстоятельства произошедшего, — заключили в ведомстве.

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