Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области водитель насмерть сбил годовалого ребёнка на санках

Трагедия произошла в Марьяновском районе Омской области.

Источник: ГУ МВД

В Марьяновском районе Омской области произошло ДТП, в результате которого погиб маленький ребёнок.

По данным пресс-службы ГИБДД, сообщение об аварии поступило сегодня около 9 часов утра. В посёлке Марьяновка на ул. Пролетарской неизвестный водитель на автомобиле ВАЗ-2110 или ВАЗ-2113 серого цвета наехал на женщину с ребёнком. В момент аварии ребёнок находился в санках. Они двигались в попутном для машины направлении вдоль проезжей части.

Ребёнок (девочка 2023 года рождения) от полученных травм скончалась в машине скорой помощи. Мама малышки доставлена в больницу в тяжёлом состоянии. Её личность сейчас устанавливается.

Водитель с места аварии скрылся. Тех, кто что-то знает про это ДТП или узнал водителя, просят позвонить по телефонам: 79−35−04, 79−38−02.