В Омской области водитель насмерть сбил годовалого ребёнка на санках

По данным пресс-службы ГИБДД, сообщение об аварии поступило сегодня около 9 часов утра. В посёлке Марьяновка на ул. Пролетарской неизвестный водитель на автомобиле ВАЗ-2110 или ВАЗ-2113 серого цвета наехал на женщину с ребёнком. В момент аварии ребёнок находился в санках. Они двигались в попутном для машины направлении вдоль проезжей части.