В Омской области водитель насмерть сбил годовалого ребёнка на санках

В Марьяновском районе Омской области произошло ДТП, в результате которого погиб маленький ребёнок.
По данным пресс-службы ГИБДД, сообщение об аварии поступило сегодня около 9 часов утра. В посёлке Марьяновка на ул. Пролетарской неизвестный водитель на автомобиле ВАЗ-2110 или ВАЗ-2113 серого цвета наехал на женщину с ребёнком. В момент аварии ребёнок находился в санках. Они двигались в попутном для машины направлении вдоль проезжей части.
Ребёнок (девочка 2023 года рождения) от полученных травм скончалась в машине скорой помощи. Мама малышки доставлена в больницу в тяжёлом состоянии. Её личность сейчас устанавливается.
Водитель с места аварии скрылся. Тех, кто что-то знает про это ДТП или узнал водителя, просят позвонить по телефонам: 79−35−04, 79−38−02.