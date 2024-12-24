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За ночь в Ростовской области силы РЭБ сбили четыре беспилотника

В Миллеровском и Тарасовском районах силы радиоэлектронной борьбы сбили четыре беспилотника.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области силы радиоэлектронной борьбы уничтожили четыре беспилотника. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь. Происшествие случилось в ночь на 24 декабря.

— За ночь в Миллеровском и Тарасовском районах уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы еще четыре БПЛА, — прокомментировал врио губернатора.

По словам Юрия Слюсаря, пострадавших в результате атаки нет. Информация о последствиях на земле уточняется. Угроза беспилотной опасности в Ростовской области сохраняется.