Мужчина настолько не хотел платить алименты, что придумал для бывшей жесткую месть

Настоящая драма разыгралась из-за нежелания платить алименты в Ангарске Иркутской области. 36-летний мужчина решил отомстить матери своего ребенка за то что она подала документы на выплаты. А способ выбрал весьма необычный.
— 43-летняя женщина рассказала, что в ночное время неизвестный осуществил поджог её автомобиля, который был припаркован во дворе многоквартирного дома. Полыхающий «Ниссан Латио» она увидела из окна квартиры, когда машину уже тушил пожарный расчет, — поделились в ГУ МВД Иркутской области.
Подозреваемого в поджоге нашли, что называется «по горячим следам». Теперь на него заведено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Женщина увидела полыхающее авто, когда его уже тушили пожарные. ГУ МВД по Иркутской области Ущерб оценили в более 150 тысяч рублей. ГУ МВД по Иркутской области.
Кстати, ущерб оценили в более 150 тысяч рублей. Помимо его выплаты, сибиряк может отправиться в колонию на срок до пяти лет.