Мужчина настолько не хотел платить алименты, что придумал для бывшей жесткую месть

— 43-летняя женщина рассказала, что в ночное время неизвестный осуществил поджог её автомобиля, который был припаркован во дворе многоквартирного дома. Полыхающий «Ниссан Латио» она увидела из окна квартиры, когда машину уже тушил пожарный расчет, — поделились в ГУ МВД Иркутской области.