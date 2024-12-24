В Самарской области горело частное фермерское хозяйство

В субботу, 21 декабря, в Елховском районе Самарской области горело частное фермерское хозяйство. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Об этом сообщили в центре по делам ГО, ПБ и ЧС региона.
«Сообщение о пожаре в селе Вязовка поступило диспетчеру в 14:01. Там вспыхнуло животноводческое помещение, которое принадлежало частному фермерскому хозяйству», — рассказали в пресс-службе.
К месту ЧП направили два пожарных расчета. Из-за возгорания в бытовом помещении существовала угроза распространения огня на всю площадь строения. Чтобы это предотвратить, было создано звено газодымозащитной службы.
Пожар удалось локализовать в 14:38, а полную ликвидацию объявили в 16:47. Сейчас причина возгорания неизвестна, ее предстоит выяснить специалистам.