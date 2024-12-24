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В Самарской области горело частное фермерское хозяйство

В Самарской области пожарные потушили возгорание животноводческого помещения в частном фермерском хозяйстве.

В субботу, 21 декабря, в Елховском районе Самарской области горело частное фермерское хозяйство. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Об этом сообщили в центре по делам ГО, ПБ и ЧС региона.

«Сообщение о пожаре в селе Вязовка поступило диспетчеру в 14:01. Там вспыхнуло животноводческое помещение, которое принадлежало частному фермерскому хозяйству», — рассказали в пресс-службе.

К месту ЧП направили два пожарных расчета. Из-за возгорания в бытовом помещении существовала угроза распространения огня на всю площадь строения. Чтобы это предотвратить, было создано звено газодымозащитной службы.

Пожар удалось локализовать в 14:38, а полную ликвидацию объявили в 16:47. Сейчас причина возгорания неизвестна, ее предстоит выяснить специалистам.

пожары