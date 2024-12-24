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Вандалы разбили шары на главной городской елке Комсомольска-на-Амуре

Администрация города намерена обратиться в полицию.

Источник: Мэрия Комсомольска

Ранним утром 24 декабря в Комсомольске-на-Амуре вандалы разбили шары на главной городской елке на площади у театра Драмы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Новогодний городок еще даже не успел открыться: иллюминацию елки должны включить вечером 27 декабря. Но на нее уже напали вандалы и испортили украшения. Происшествие попало на записи камер видеонаблюдения, которые администрация города намерена передать в полицию.

— Это далеко не первый случай вандализма в нашем городе. Давайте вместе решим, действительно ли нам нужен красивый, уютный, благоустроенный город? — обращаются к комсомольчанам представители администрации.

Также всех, кто видел вандалов и произошедшее на площади, просят сообщить в управление дорожной деятельности: 8 (4217) 52−28−66.