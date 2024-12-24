В Башкирии на четыре дня запретят продавать алкоголь

В Башкирии на новогодних праздниках нельзя будет купить алкоголь. Традиционное ограничение продажи в каникулы будет действовать в розничных магазинах с 3 по 6 января. Об этом напомнил глава республики Радий Хабиров.
Так, с 3 по 5 января спиртное в торговых точках можно будет купить до пяти вечера, в понедельник, 6 января, запрет будет действовать с пяти вечера. Ограничение на продажу алкоголя не коснется кафе и ресторанов.
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