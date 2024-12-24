Причина половины ДТП на свердловских трассах — отсутствие уважения на дорогах

Об этом в программе «Акцент» на ОТВ заявил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области Алексей Спиридонов.
По его словам, самые аварийные города Свердловской области — это Екатеринбург и Нижний Тагил. В столице Урала в ДТП за год погиб 71 человек. В Нижнем Тагиле также наблюдается рост аварий. Причин несколько.
«Где-то не хватает средств технического регулирования дорожного движения, где-то не успевают инспекторы ДПС. Где-то не хватает вежливости водителей на дорогах, это, наверное, происходит в 50% случаев в нашем субъекте», — сказал Алексей Спиридонов.
«МК-Урал» ранее писал, что в Свердловской области больше всего смертельных ДТП произошло на трассах Екатеринбург — Тюмень, Екатеринбург — Шадринск — Курган и Пермь — Екатеринбург.
С начала года в Свердловской области зарегистрировано 2643 ДТП. В них погибло 315 человек. Самые частые причины: превышение скорости и выезд на встречную полосу.