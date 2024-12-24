Комсомольский машинист помогал ворам слить с поезда 4 тонны дизтоплива

Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Преступление произошло в июне прошлого года. Машинист, состоявший в одной группировке со злоумышленниками, остановил поезд в удобном месте на территории Солнечного района Хабаровского края. Другие участники группы, подогнав фургон с оборудованием, перекачали топливо, намереваясь потом его продать. Однако план не был реализован, так как преступников задержали транспортные полицейские.
Уголовное дело по статье «Покушение на кражу» направлено в Солнечный районный суд для рассмотрения по существу. Один из участников группы уже осуждён.