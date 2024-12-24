Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комсомольский машинист помогал ворам слить с поезда 4 тонны дизтоплива

В Комсомольске-на-Амуре четверо местных жителей, в числе которых машинист и его помощник пойдут под суд за попытку похищения 4 тонн дизельного топлива.

Источник: Reuters

Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Преступление произошло в июне прошлого года. Машинист, состоявший в одной группировке со злоумышленниками, остановил поезд в удобном месте на территории Солнечного района Хабаровского края. Другие участники группы, подогнав фургон с оборудованием, перекачали топливо, намереваясь потом его продать. Однако план не был реализован, так как преступников задержали транспортные полицейские.

Уголовное дело по статье «Покушение на кражу» направлено в Солнечный районный суд для рассмотрения по существу. Один из участников группы уже осуждён.