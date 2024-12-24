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Житель Башкирии погиб в канализационном колодце

Слесарь из села Раевский Альшеевского района погиб при падении в канализационный колодец. Как сообщили в Гострудинспекции Башкирии, трагедия произошла 20 декабря.

Источник: Башинформ

Известно, что 37-летний специалист трудился в Раевском МУП по материально-техническому обеспечению «Агротехснаб». В момент инцидента он занимался аварийно-восстановительными работами.

Сейчас выясняются все причины и обстоятельства случившегося.