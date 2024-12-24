Житель Башкирии погиб в канализационном колодце

Известно, что 37-летний специалист трудился в Раевском МУП по материально-техническому обеспечению «Агротехснаб». В момент инцидента он занимался аварийно-восстановительными работами.
Сейчас выясняются все причины и обстоятельства случившегося.
Слесарь из села Раевский Альшеевского района погиб при падении в канализационный колодец. Как сообщили в Гострудинспекции Башкирии, трагедия произошла 20 декабря.
Известно, что 37-летний специалист трудился в Раевском МУП по материально-техническому обеспечению «Агротехснаб». В момент инцидента он занимался аварийно-восстановительными работами.
Сейчас выясняются все причины и обстоятельства случившегося.