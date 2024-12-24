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Пропавшего три дня назад 15-летнего подростка из Башкирии нашли живым

В Башкирии завершились поиски 15-летнего подростка.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии прекратили поиски 15-летнего подростка из села Верхние Киги. Напомним, юноша исчез 22 декабря.

По данным волонтеров, подросток ушел из дома и пропал. Он перестал выходить на связь с родными и никак не обозначал свое местонахождение. Предполагалось, что юноша мог уехать в другой район Башкирии.

Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», мальчика нашли живым. Где он был три дня, не сообщается.

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