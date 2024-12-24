Пьяный минчанин ударил жену сковородой по голове, отмечая годовщину свадьбы. Подробности рассказал первый заместитель начальника Ленинского РУВД Минска — начальник милиции общественной безопасности Игорь Качук, пишет sb.by.
Он отметил, что житель Минска проживает в общежитии вместе со своей женой. Качук добавил, что в момент последней ссоры пара отмечала годовщину совместной жизни.
— Мужчина выпил лишнего и приревновал жену, которая с кем-то переписывалась в телефоне. В порыве гнева он ударил ее сковородой в область головы, причинив телесные повреждения, — заявил Качук.
После этого женщина обратилась за медпомощью, а затем написала заявление в милицию. Первый заместитель начальника Ленинского РУВД Минска заметил, что позднее женщина передумала наказывать своего супруга. Однако, оценив ситуацию, сложившуюся в семье, сотрудники милиции собрали необходимые материалы, а также ходатайствовали перед прокуратурой о заведении уголовного в отношении 41-летнего жителя Минска.
Качук уточнил, что в отношении фигуранта было заведено уголовное дело по статье 153 Уголовного кодекса — умышленное причинение легкого телесного повреждения, то есть повреждения, повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья либо незначительную стойкую утрату трудоспособности.
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