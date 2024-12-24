Пьяный минчанин ударил жену сковородой по голове, отмечая годовщину свадьбы

После этого женщина обратилась за медпомощью, а затем написала заявление в милицию. Первый заместитель начальника Ленинского РУВД Минска заметил, что позднее женщина передумала наказывать своего супруга. Однако, оценив ситуацию, сложившуюся в семье, сотрудники милиции собрали необходимые материалы, а также ходатайствовали перед прокуратурой о заведении уголовного в отношении 41-летнего жителя Минска.