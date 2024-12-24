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В Ростове водитель легковушки сбил 54-летнего пешехода

В Ростове-на-Дону под колеса легковушки попал мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове водитель легковушки сбил 54-летнего пешехода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Происшествие случилось вечером 23 декабря.

По предварительной информации ведомства, 67-летний водитель двигался по улице Берберовской, 102/1. В какой-то момент на проезжую часть вышел пешеход. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил мужчину. Известно, что мужчина переходил дорогу в неустановленном для этого месте.

— В результате ДТП пешеход доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе ведомства.