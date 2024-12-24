В Ростове водитель легковушки сбил 54-летнего пешехода

По предварительной информации ведомства, 67-летний водитель двигался по улице Берберовской, 102/1. В какой-то момент на проезжую часть вышел пешеход. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил мужчину. Известно, что мужчина переходил дорогу в неустановленном для этого месте.